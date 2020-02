Per l'Agropoli l'obiettivo permanenza in serie D appare sempre più difficile da raggiungere anche alla luce degli pultimi risultati che rendono proibitiva la risalita, pertanto l'attenzione in queste ultime due settimane si è rivolte alla risoluzione del nuovvo assetto societario, e dopo aver individuato nella figura di Nicola Volpe, nel ruolo di presidente, è arrivata anche la nomina del Direttore Generale, la scelta è ricaduta su Saverio Prota, il quale in passato ha ricoperto anche la massima carica all'interno del club tirrenico. Tra le sue prime dichiarazioni, quella di ringraziare gli amministratori e il presidente Volpe, ed ha assicurato che il suo principale obiettivo sarà garantire un futuro al club biancazzurro: " Nei prossimi giorni ci sarà un incontro con la stampa nel quale saranno esposti i programmi per far si che l'Agropoli non scompaia dal panorama calcistico. Il mio contributo ci sarà ma è necessario coinvolgere altre figure per dare certezza al rilancio del club che è tra i più longevi nel panorama della Campania". © RIPRODUZIONE RISERVATA