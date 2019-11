Dopo un inizo di settimana particolarmente movimentata scaturite dalle dimissioni del responsabile dell'area tecnica Taccone, che ha indotto il presidente Stefano Bisogno, a chiarire la situazione a livello societario, in casa Agropoli ora è tempo di giocare e ad attendere i delfini c'è la proibitiva trasferta sul campo del Taranto. Un match che sembra segnato ma non la pensano così gli uomini del tecnico Gianluca Procopio, il quale dopo il buon pareggio imposto al Fasano spera che si possano ripetere allo Iacovone: " Non saremo di certo una vittima sacrificale e giocheremo per portare a casa un risultato utile. Per me è una grande emozione ritornare in quello stadio ". Il tecnico calabrese non presenta assenze. L'unico precedente tra le due squadre risale alla stagione 1993/94, un quarto di secolo fa e il Taranto vinse 2-0. Allo Iacovone, dirige Restaldo di Ivrea. Si inizia alle ore 14,30. © RIPRODUZIONE RISERVATA