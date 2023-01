C'è Casertana-Ilvamaddalena. Cangelosi: "Voglio vedere crescita"

"Mi aspetto di vedere una crescita della Casertana rispetto alla partita di Nola". Mister Cangelosi sa che il successo di domenica scorsa è troppo poco per dimostrare che la squadra ha risolto i suoi problemi: "L'Ilvamaddalena è una squadra che cerca sempre di giocare al calcio e per questo va presa con le molle. Noi dobbiamo migliorare nell'aggressività e nell'intensità del gioco. Domani mi aspetto una partita migliore rispetto alla prima".

C'è da fare i conti con la defezione di capitan Rainone e con Soprano che ancora non è al meglio. Sul mercato non si è ancora posto rimedio e domani la Casertana avrà in squadra solo due centrali di difesa: "Due ce li ho e va bene così. Non sono preoccupato, se dobbiamo prendere giocatori tanto per prenderli meglio di no. Devono assicurarci un miglioramento". Fuori anche Liurni per squalifica, al suo posto dovrebbe giocare Bollino che ha recuperato dall'infortunio. Per il resto il tecnico dovrebbe confermare la formazione di domenica scorsa. Calcio d'inizio al Pinto alle 14.