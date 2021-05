Impresa Portici: Taranto ko, gli azzurri tornano a sperare

Una vittoria dal sapore d’impresa, che alimenta – stavolta concretamente – la fiammella della speranza in chiave salvezza. Il Portici sbanca lo Iacovone con una prestazione accorta e concreta, e conquista tre punti che consentono di sgambettare la capolista e di agganciare momentaneamente a quota 25 il Brindisi (rinviata la gara contro il Cerignola). Alle spalle vince la Puteolana, che resta fanalino di coda, mentre in zona playout vincono Gravina ed Aversa (contro il Francavilla).

Primo tempo denso di emozioni. Gara in salita per il Portici dal minuto 26, quando Gonzalez – sugli sviluppi di una punizione di Marsili – anticipa Spina in uscita ed insacca per l’1-0 rossoblù. Il pari azzurro al 39’: Prisco svetta in area su corner di Nappo e di testa fa 1-1. Il Portici la ribalta nel giro di 5 minuti con D’Acunto, che deposita in rete capitalizzando una ripartenza di Vitiello. Nemmeno il tempo di gioire, che il Taranto riporta la gara in equilibrio con Diaz, che insacca su sponda di Alfageme. Nel recupero, tegola per gli azzurri, che si ritrovano in inferiorità numerica per il rosso diretto rimediato da Cappa per un fallo di reazione di Diaby.

Nella ripresa, subito una sostituzione per il Portici: dentro il secondo portiere Spina a rilevare Elefante. Un minuto e Prisco – di nuovo lui – trova di nuovo la via del gol, sfruttando stavolta un errato retropassaggio di Boccia. Il colpo tramortisce il Taranto, che fatica a ritrovare spazi e lucidità. Gli unici sussulti arrivano in pieno recupero, quando prima Serafino sfiora il palo su cross di Marsili e poi Rizzo centra il legno.

La strada verso la salvezza – complici i successi di giornata di Gravina ed Aversa – resta in salita per gli azzurri, che possono tuttavia tornare a sperare di scansare la retrocessione diretta e di agganciare i playout.