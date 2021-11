La Casertana stende il Matino: la vetta ora è a un solo punto

Con una rete per tempo la Casertana si sbarazza della Virtus Matino e si proietta a un sol punto dalla testa della classifica per effetto della concomitante sconfitta esterna della capolista Bitonto. Gara piacevole anche perché la formazione ospite è venuta a giocarsi la sua partita, anche se la formazione rossoblù avrebbe potuto incidere maggiormente, soprattutto in fase di finalizzazione dell’azione offensiva.

Inizio gara interessante con la formazione ospite ad agire di rimessa rispetto a una Casertana che marca una certa supremazia territoriale. Fatto sta che all’11’, alla prima azione di un certo rilievo della gara, la Casertana passa in vantaggio con il solito Favetta che riceve un bel lancio di Maresca e da posizione leggermente decentrata scocca un desto in corsa che bacia il palo alla sinistra di Convertini per poi terminare in fondo al sacco. E’ ancora una volta il palo protagonista al 16’, stavolta a negare il raddoppio alla Casertana con un tiro dai sedici metri di Mansour.

Il secondo tempo si apre con il Matino pericoloso con Tarantino (3’) che dal vertice destro dell’area di rigore lascia partire una conclusione che costringe Monti agli straordinari. La gara si mostra equilibrata. Nel finale il giovane Cusumano, entrato da una decina di minuti, proprio allo scadere trova la rete del definitivo 2-0.