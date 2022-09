Casertana sconfitta senza appello: il Cassino vince 3-1 in rimonta

Niente scuse e neppure attenuanti. La Casertana è in crisi di gioco e conseguentemente di risultati. Il passaggio al 4-3-3 non sortisce effetti: a Cassino i falchetti sono senza idee, fragili in difesa e cadono sotto i colpi di un avversario sfavorito alla vigilia ma più organizzato e ficcante.

Il vantaggio dei falchetti al 14' è effimero, propiziato da un cross di Vacca deviato in rete dall'ex Donnarumma. Le tre reti del Cassino sono frutto di strategia di gioco. I padroni di casa pareggiano con rigore di Ingretolli (fallo di Prisco su D'Alessandris) già al 28'.

L'avvio di ripresa dei laziali tramortisce la Casertana due gol in 2' minuti entrambe in contropiede entrambe praticamente a porta vuota: li segnano nell'ordine Tribelli e D'Alessandris. Questa volta non c'è neppure la reazione di nervi e gli ingressi di Favetta e Truchetta sortiscono solo un paio di occasioni peraltro non finalizzate dall'attaccante. Squadra rossoblù contestata a fine gara dai suoi tifosi.