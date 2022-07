Cavese, i convocati per il pre-ritiro: in gruppo un 2005 e due 2006

Emanuele Troise ha convocato 30 calciatori per il primo giorno di pre-ritiro della Cavese, in programma il 25 luglio prossimo allo stadio Simonetta Lamberti di Cava de' Tirreni. Tra le conferme dei migliori big della scorsa stagione e i vari volti nuovi tra under e over, spicca un dato importante già emerso nella scorsa stagione.

La prima squadra biancoblu attinge ancora una volta a piene mani dal proprio settore giovanile. Spicca infatti il dato relativo agli atleti cresciuti nel vivaio biancoblu presenti nella lista dei convocati. Sono infatti 13 su 30, un numero di valore che non è assolutamente casuale, tenendo conto che già l'anno scorso la Cavese aveva spesso schierato tra i titolari un atleta classe 2004 - D'Amore prima e Maffei dopo -, dunque di un anno sotto età rispetto agli obblighi imposti dal Dipartimento Interregionale.

Tra i convocati di mister Troise spicca la presenza del portiere classe 2005 Antonio Maioriello e di due classe 2006. il difensore Francesco Cinque e l'attaccante Mario Barone. Un banco di prova importante per questi giovanissimi atleti, che potrebbero sfruttare la chance di aprirsi con grande anticipo le porte della prima squadra. Qui di seguito l'elenco completo dei convocati.

PORTIERI: Edoardo Colombo (‘01), Antonio Maioriello (’05), Gennaro Paduano (’03) e Aniello Somma (’04)

DIFENSORI: Vito Anzano (’04), Errico Altobello, Raffaele Brignola (’04), Francesco Cinque (’06), Francesco D’Amore (’04), Matteo Fissore, Paolo Lomasto, Mattia Maffei (’04), Rafael Munoz, Francesco Rossi (’03), Mattia Tufano (’03)

CENTROCAMPISTI: Domenico Aliperta, Mario Barone (’06), Aldo Bezzon (’02), Giuseppe Palma, Samuele Puglisi (’02), Francesco Salandria, Gennaro Scognamiglio (’04), Luca Solpietro (’04)

ATTACCANTI: Antonio Bacio Terracino, Pablo Ezequiel Banegas, Riccardo Cappa, Ciro Cuomo (’04), Lazzaro Angelo Falco (’04), Ciro Foggia, Mattia Gagliardi

Le sedute di lavoro della prima settimana si svolgeranno di mattina a partire dalle ore 9.45 e saranno aperte al pubblico. Dal 3 al 13 agosto poi la squadra si trasferirà presso il Centro Sportivo Polivalente di San Gregorio Magno.