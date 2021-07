Cavese, Ferazzoli si presenta: c'è già un nome per la difesa

Mercoledì 28 luglio prossimo la Cavese presenterà ufficialmente a stampa e tifosi il nuovo allenatore Pino Ferazzoli. La conferenza è fissata per le 11.30, presso la sala convegni dell'Holiday Inn di Cava de' Tirreni, alla presenza del direttore sportivo Pietro Fusco.

L'ex calciatore di Como e Piacenza è reduce da un'ottima annata alla guida della Gelbison nel girone I di Serie D. Il club vallese ha allestito una formazione di primissimo piano, riuscendo a competere per gran parte della stagione con le due compagini di Messina per il salto diretto in Serie C.

Lunghissima la carriera da allenatore per il nuovo trainer degli aquilotti, impreziosita dalla collaborazione con Gigi Del Neri sulla panchina dell'Udinese. Castel di Sangro, Cisco Roma, Triestina, Torres, Agropoli e appunto Gelbison le formazioni guidate da Ferazzoli prima di questo nuovo step a Cava de' Tirreni.

La società, in attesa dell'esito del ricorso al Collegio di Garanzia contro la preclusione dai ripescaggi in Serie C, avrebbe già trovato l'accordo con un difensore per la nuova stagione. Si tratta del cavese Errico Altobello, classe 1990, che nelle ultime annate ha giocato in Serie C con le maglie di Vibonese e Bisceglie.