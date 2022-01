Cavese, a Rende serve continuità: quattro assenze per mister Troise

Gli squalificati Allegretti e Altobello, oltre agli indisponibili Kosovan e Katseris. Questo l'elenco di assenti in casa Cavese in vista della gara con il Rende. Gli aquilotti sono chiamati a dare continuità dopo il successo di Acireale, pur dovendo fare i conti con qualche cambiamento nell'undici di partenza.

In primis appunto per l'assenza di capitan Altobello in retroguardia, ma pure per un Banegas che scalpita per trovare da subito una maglia da titolare dopo il pesantissimo gol arrivato in pieno recupero ad Aci Sant'Antonio. Rienterà dalla squalifica il portiere Anatrella, ma il suo ritorno dal 1' potrebbe essere l'unica variazione relativa al quartetto di under in campo.

Troise infatti potrebbe optare per affiancare Fissore a Viscomi in una retroguardia a quattro, confermando gli altri nove undicesimi visti contro l'Acireale. L'alternativa potrebbe rivedere in campo la Cavese con il 3-4-3 visto al cospetto del Cittanova, con gli under Anatrella, De Caro, Gabrieli e Caserta dal 1'. Romizi si accomoderebbe inizialmente in panca e uno tra Banegas e Carobonaro prenderebbe il posto di Kone in prima linea rispetto alla partita con l'Acireale.