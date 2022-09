Cavese, i supporters per le Marche: consegnati ieri gli aiuti a Senigallia

Ancora un'iniziativa di solidarietà da parte dei supporters della Cavese. Nella giornata di ieri una delegazione di tifosi biancoblu si è recata a Senigallia per consegnare il ricavato della raccolta di beneficenza attivata in favore delle popolazioni marchigiane colpite dalla straordinaria ondata di maltempo dei giorni scorsi.

Il punto di raccolta era stato allestito davanti allo stadio Simonetta Lamberti e i supporters metelliani avevano invitato tutta la cittadinanza a donare qualcosa per sostenere tutte le famiglie in difficoltà. Generi alimentari, prodotti per l'igiene personale e per la pulizia domestica, capi di abbigliamento, contributi economici e attrezzi utili ai volontari impegnati per il ripristino delle zone disastrate.

La raccolta è andata a buon fine e appunto ieri, a Senigallia, i rappresentanti della Curva Sud Catello Mari hanno consegnato tutto ciò che i cavesi sono riusciti a donare. Un gesto concreto di vicinanza e solidarietà, nei confronti di chi purtroppo ha subito le conseguenze del maltempo nelle Marche.