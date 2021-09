Fc Giugliano, Lampitelli nuovo tecnico: domani l'esordio in panchina

E' Maurizio Lampitelli (nella foto) il nuovo tecnico dell'Fc Giugliano 1928, di recente accasatosi a Torre Annunziata. L'annuncio è stato ufficializzato nel pomeriggio, in pratica alla vigilia dell'esordio in campionato della squadra che domani affronterà in trasferta il Forio d'Ischia. Lampitelli, 48 anni, ha militato da calciatore con le maglie di Puteolana e Gricignano. Solo nella giornata di oggi il neo tecnico - le cui squadre sono costruite in prevalenza sul modulo 4-3-3 - ha conosciuto i calciatori messi a disposizione dalla società. La rosa sarà ulteriormente puntellata nei prossimi giorni, così come comunicato dal presidente della società Mario Pellerone.