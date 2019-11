Parte con il botto la nuova gestione tecnica della Gelbison. Esordio migliore non poteva esserci per il neo allenatore Luigi Squillante, sulla panchina del team cilentano. La formazione di Vallo della Lucania, sul campo del Brindisi ha compiuto un vero e proprio blitz andando ad espugnare il Fanuzzi con un netto 0-2. Una vittoria costruita con una rete per tempo: dopo 4 minuti l'attaccante argentino Varela, approfittando di una disattenzione difensiva ha sbloccato la partita e ha realizato la sua prima rete stagionale. Nella ripresa al minuto 24' Pipolo, dopo aver superato anche l'estremo biancazzurro ha depositato in rete per il definitivo 0-2 con ilquale si è chiuso il match. Una vittoria per la Gelbison che consente ai rossoblu cilentani di portarsi a quota 16 e scalzare in classifica proprio i pugliesi e, ritrovare i tre punti dopo cinque giornate, mentre il Brindisi è a secco da sei turni. La Gelbison con questa vittoria, la terza in trasferta, da un calcio alla crisi. © RIPRODUZIONE RISERVATA