Neanche il clima ferragostano ferma i dirigenti della Gelbison che sicuramente sono stati tra i più attivi sul mercato piazzando diversi colpi per mettere a disposizione del tecnico Ferazzoli, un team in grado di ben figurare nella prossima stagione quella del post Covid, ma soprattutto quella del decennale del club in quarta serie. E l'ultimo innesto fatto dal presidente Puglisi e dal diesse Passcuccio, è un portiere in chiave under, si tratta di: Aldo Simoncelli,19 anni, arrivato dal Giugliano, che nella passata annata ha giocato con il Notaresco compagine di serie D girone F. Dopo la firma Simoncelli, si aggregerà con i compagni alla ripresa del ritiro prevista per lunedì 17 al Morra di Vallo della Lucania. © RIPRODUZIONE RISERVATA