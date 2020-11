La gara di recupero in programma domenica 22 novembre tra l'Acr Messina e la Gelbison è stata rinviata a data da definire. Lo ha stabilito il Dipartimento Interregionale della LND in seguito alla richiesta inoltrata dal club di Vallo della Lucania, alla luce della documentazione allegata che è stata prodotta dalla struttura sanitaria locale, tenuto conto altresi dal protocollo predisposto in materia di contenimento dalla pandemia Covid-19. Per cui la Gelbison resta con due gare da recuperare. Quella con il Sant'Agata e questa con il Messina. Il campionato di serie D ora fermo secondo le indicazioni per favorire i recuperi riprenderà seguendo il calendario normale il 29 novembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA