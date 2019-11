La Gelbison a stretto di giro di posta dalla decisione adottata dalla Commissione Accordi Economici che le imponeva di pagare le spettanze al calciatore Fabio De Luca, relative alle prestazioni della passata stagione nella misura di 4300 euro, con un comunicato a firma del presidente Maurizio Puglisi e del resposabile dell'area amministrativa del club evidenzia che il club cilentano ha pagato quanto richiesto dall'ex calciatore rossoblu: " La Gelbison- si legge- ha provveduto a saldare la vertenza con Fabio De Luca, per cui i tifosi possono stare tranquilli, la società non incorrerà in nessuna penalizzazione. Purtroppo questa situazione è retaggio della passata stagione e i neo dirigenti hanno già provveduto a saldare altre situazioni analoghe". Ora testa al campionato e alla prossima trasferta sul campo del fanalino Nardò. © RIPRODUZIONE RISERVATA