In casa Gelbison con la riapertura del mercato sono giorni particolarmente frenetici e per domani pomeriggio, il numero uno del club rossoblu cilentano, Maurizio Puglisi, ha convocato alle ore 18,30 presso lo stadio Morra di Vallo della Lucania, una conferenza stampa, nella quale presenterà le prossime attività della società e al termine ci sarà un confronto con i tifosi. Intanto sul fronte mercato almeno in due sono in partenza: Luigi Rizzo, difensore ed autore delle tre reti realizzate dalla formazione vallese in casa, e del centrocampista Roberto Santosuosso. In entrata diversi profili soprattutto nel reparto avanzato ma finora nessun arrivo. © RIPRODUZIONE RISERVATA