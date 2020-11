La Gelbison dopo un mese e mezzo ritrova il campo per un gara ufficiale e lo fa domani nel match di recupero della quinta giornata di serie D con i siciliani del Città Sant'Agata. La gara sancisce il ritorno al calcio giocato per i cilentani rimasti coinvolti nella pandemia del Covid-19 che ha interessato ben 16 suoi calciatori, che fortunatamente si sono negativizzati e quindi da due settimane hanno ripreso ad allenarsi e sono pronti a giocare. Per questa sfida il tecnico Giuseppe Ferazzoli, nella conferenza stampa pre gara, ha confermato la voglia di tutti di ritornare alla normalità ed ha sottolineato come d'ora in avanti l'auspiccio è quello che non vi siano altre interruzioni. In merito al match con i siciliani, ha detto:" Dobbiamo sfruttare il turno casalingo e ritrovare la vittoria che manca dalla prima giornata". Per questa sfida il trainer dei rossoblu deve rinunciare al capitano Uliano, squalificato, al suo posto favorito a vestire la maglia c'è Maiorano. Il fischio d'inizio è per le 14.30, arbitra Recchia di Brindisi. Il match si potrà seguire in diretta sulla pagina Facebook del club al costo di 10 euro.

