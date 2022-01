Gelbison mercoledì è in programma il recupero a Rende per riprendere la vetta

Dopo quasi un mese di asenza dai campi di calcio per la sosta e per le vicende legate ai casi Covid-19 che hanno interessato anche i calciatori della Gelbison, per il team di Vallo della Lucania, è arrivato il momento di ritornare a giocare e i rossoblu del tecnico Gianluca Esposito, mercoledì sono chiamati ad affrontare il primo di due recuperi che hanno in calendario. Si parte con la traferta di Rende dove Uliano e soci, troveranno di fronte un team che cerca la risalita in classifica. Per questa sfida il tecnico nolano, sia pure con una condizione non al top può disporre di tutti gli uomini e dovrebbe schierare la stessa formazione vista in occasione dell'ultima uscita vittoriosa con il Troina, anche se non si esclude qualche cambio: in difesa c'è il ballottaggio tra Marchetti e La Gamba, in avanti tra Ortolini e Oggiano. La gara in programma al Lorenzon inizia alle ore 14.30 e sarà diretta daTesi della sezione di Lucca. La Gelbison va a caccia dei tre punti per riprendersi la vetta della classifica ora in mano all'Acireale che precede i cilentani di 2 lunghezze ma con tutte le partite giocate.