La Gelbison continua la sua campagna di rafforzamento e oggi il club vallese del presidente Maurizio Puglisi, ha presentato l'ultimo innesto che sarà a disposizione del tecnico Giuseppe Ferazzoli. Si tratta del difensore Arturo Onda, 21 anni, giunto nel cilento in prestito dal Benevento. Il difensore aveva iniziato la stagione nelle file del Casarano. L'annuncio dell'arrivo di Onda, c'è stato nel tardo pomeriggio presso la sede del club rossoblu accompagnato dal direttore sportivo Nicolò Pascuccio, che ha seguito la trattativa, e dal team manager Gianluca Oricchio. Onda, che già nella passata stagione ha vestito la casacca del club rossoblu vallesi, già domani prenderà parte alle sedute di allenamento agli ordini del tecnico Ferazzoli, e non è escluso che possa essere inserito nella lista dei convocati per la gara di domenica con il Messina FC.

