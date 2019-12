La sessione invernale di mercato ha regalato i primi tre colpi al Giugliano di Agovino, reduce da due sconfitta consecutive. La società gialloblu ha ufficializzato gli acquisti di Del Prete, La Ferrara e Ragosta.



Simone Del Prete, centrocampista classe 2000, è stato prelevato dalla Turris e ha già tre anni di serie D alle spalle. Cosimo La Ferrara, invece, è un attaccante esterno: scuola Milan, con i rossoneri ha disputato una gara durante la gestione Montella. Arcangelo Ragosta, classe 1986, attaccante brevilineo, è un ex tigrotto: con il Giugliano ha esordito da professionista C2 e fu poi ceduto all’Avellino. In 296 partite ha segnato 98 gol tra semi professionisti e professionisti.



«Diamo il benvenuto - spiega il presidente Luigi Sestile - a uno dei giovani che nel recente passato ha attirato le mire di club italiani e stranieri molto importanti. Siamo certi che con la maglia del Giugliano dimostrerà tutto il proprio valore».



La squadra, intanto, sta rifinendo la preparazione in vista del prossimo impegno casalingo. Un derby, quello con la Palmese, che si giocherà domenica al Vallefuoco di Mugnano. © RIPRODUZIONE RISERVATA