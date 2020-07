Scelta la sede del ritiro giallublu: sarà la cittadina abruzzese di Alfadena, in provincia dell'Aquila, ad ospitare la truppa guidata dal tecnico Guglielmo Tudisco a partire dal 31 agosto. La dirigenza del Giugliano aveva valutato diverse opzioni, tra cui Campitello Matese, Roccaraso e Palena. I tigrotti resteranno in terra abruzzese fino al 6 settembre, giorno in cui faranno rientro a Giugliano.



La prima parte della preparazione (al via il 17 agosto) in vista del prossimo campionato di serie D si terrà tra le mura amiche dello stadio De Cristofaro. Sul fronte mercato, invece, da qui a qualche giorno saranno annunciati almeno due colpi. La società sta monitorando da tempo diversi under e qualche elemento di esperienza in grado di rafforzare il reparto difensivo e quello avanzato. © RIPRODUZIONE RISERVATA