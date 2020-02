Il derby del Cilento di serie D tra l'Agropoli e la Gelbison, per anni rimasto sbarrato ai tifosi ospiti da un paio di stagioni vede la presenza dei tifosi anche in trasferta visto che sono venute meno le grandi criticità registrate nel passato che impedivano la loro presenza, ma lo stesso derby ancora oggi viene considerato ad alto rischio. Tanto è emerso nell'incontro che si è tenuto alla Questura di Salerno a cui hanno preso parte i vertici della pubblica sicurezza con i comandanti dei Carabinieri di Agropoli e Vallo della Lucania, i quali su indicazione dell'osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, che ritiene la gara ad alto rischio, hanno deciso di aprire il settore ospiti delllo stadio Guariglia a soli 100 tifosi della Gelbison. Tutti i biglietti saranno nominativi e potranno essere acquistati fino al sabato alle ore 18. Il costo del biglietto per i tifosi dell'Agropoli è stato dimezzato a soli 5 euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA