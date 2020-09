La Gelbison dopo sette mesi ritrova il suo campo e come fatto nell'ultima uscita lo scorso marzo anche questa volta riesce a portare a casa i tre punti e lo fa contro i i cugini del Santa Maria nel primo storico derby in serie D. E' stata una gara dai due volti: primo tempo chiuso sul doppio vantaggio dai giallorossi di Castellabate grazie all' autorete di Montuori, favorita da un cross di Bozzaotre, e dal penalty trasformato da Maggio al 39'. Nella ripresa il capovolgimento con la rimonta della Gelbison che dapprima al 18' ha accorciato con Gagliardi, poi dopo tre minuti ha pareggiato con il capitano Uliano che ha trasformato il penalty e al 26' è arrivata la rete del sorpasso firmata da Tedesco che regala derby e primi tre punti ai rossoblu di Vallo della Lucania. © RIPRODUZIONE RISERVATA