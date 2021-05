La Gelbison vince di misura 1-0 con il Rotonda e vola al secondo posto

La Gelbison non sbaglia il match casalingo con i lucani del Rotonda dell'ex trainer Alfonso Pepe, vince 1-0 e continua ad alimentare le possibilità di agganciare la promozione diretta in serie C. La gara contro la formazione lucana è spigolosa e nella prima frazione sono proprio gli ospiti a rendresi pericolosi senza però riuscire a sbloccare il punteggio. Nella ripresa la Gelbison cambia passo e diventa decisivo l'ingresso in campo di Mesina, l'attaccante sardo dopo tre minuti dal suo ingresso in campo sigla la marcatura decisiva che da i 3 punti a i rossoblu, i quali anche grazie al pareggio delle due messinesi non solo agganciano l'Fc al secondo posto con 57 punti, ma si portano a meno 4 dalla vettta che resta sempre in mano all'Acr, che guida con 61 punti. Si ritorna in campo mercoledì, e la Gelbsion gioca ancora in casa contro il Castrovillari che lotta per evitare i play out.