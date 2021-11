La Mariglianese pronta per la sfida alla capolista: due volti nuovi in società

Al Santa Maria delle Grazie arriva la capolista Casertana. Per la Mariglianese la sfida è proibitiva ma l’imperativo è categorico: interrompere la scia di sconfitte e riprendere a muovere la classifica, che ha intanto fatto scattare un campanello d’allarme.

Nel frattempo, il club biancazzurro ha annunciato due volti nuovi nell’organigramma societario.

Il primo è quello di Francesco Prisco, che ricoprirà la carica di vicepresidente: «Volontà ed entusiasmo a supporto della società per contribuire e rafforzare questo percorso storico, per essere ancor più vicini alla passione della gente», annuncia il club.

L’avvocato Vincenzo Ciccone è il nuovo amministratore delegato. Reduce da una lunga esperienza da presidente (prima) della Rus Vico e (poi, fino alla scorsa stagione) della Palmese, sarà responsabile della gestione e dello sviluppo delle operazioni sportive del club. Fresco di nomina, rivolge subito una promessa alla piazza: «Sono onorato di entrare a far parte di questo progetto. La serie D mi ha sempre entusiasmato e sono pronto a viverla appieno da dirigente della Mariglianese. Conoscevo già il presidente Abete e insieme raggiungeremo quanto prima l’obiettivo salvezza».