Lamezia-Gelbison posticipata alle 18 Out nei cilentani Mautone e Onda

Il big match della settima giornata del girone I di serie D tra il Lamezia Terme e la Gelbison su richiesta del club calabrese è stato posticipato di tre ore rispetto all'orario fissato dal calendario. Il fischio di inizio al " Guido D'ippolito " infatti, è previsto per le ore 18. La Gelbison che occupa la seconda posizione con 14 punti precede di una lunghezza il team guidato da Alessandro Erra, ex timoniere della formazione cilentana. Gianluca Esposito, che ha convocato 24 calciatori tra i quali figura Graziani, che si è ripreso dall'infortunio, mentre restano out Mautone e Onda. A dirigere il match è stato designato Acquafredda della sezione di Molfetta.