Il Giugliano chiama a raccolta i tifosi alla vigilia del match casalingo con il Messina. Una gara d'alta classifica, che gli uomini di Agovino (nella foto) vogliono vincere per scavalcare proprio la compagine siciliana, terza in graduatoria e staccata di sole due lunghezze dai gialloblu. Uno stadio da riempire, insomma, per trascinare i tigrotti - fin qui rivelazione del girone I - alla conquista dei tre punti fondamentali per il prosieguo della stagione.



er incentivare l'acquisto dei tagliandi, la società giuglianese ha promosso una nuova iniziativa. "In palio ci sono cinque abbonamenti per le partite del Giugliano - spiegano i dirigenti gialloblu - Martedì, alla ripresa degli allenamenti, sorteggeremo la matrice dei biglietti di Giugliano-Messina: i primi due estratti otterranno l'abbonamento in tribuna centrale, gli altri tre in tribuna laterale. Il sorteggio sarà in diretta sulla pagina Facebook ufficiale della società alla presenza dei giornalisti, in modo da poter garantire la massima trasparenza. Il sorteggio sarà effettuato dai nostri calciatori". © RIPRODUZIONE RISERVATA