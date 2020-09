Due nuovi innesti di peso e di esperienza, che saranno a disposizione del tecnico Giovanni Cavallaro già a partire dalla prima di campionato, in programma domani contro il Giugliano.



La Nocerina ha perfezionato il tesseramento dell'esterno Agostino Garofalo e del jolly Nicolò Donida. Per il primo si tratta di un ritorno in rossonero. Nicola Provenza, nell'ormai lontano campionato di Serie C2 2004-2005, lo trasformò da attaccante in esterno di fascia. Per Garofalo, sbocciato nella Primavera della Salernitana di patron Aliberti, quell'esperienza alla Nocerina fu un trampolino di lancio.



Lunghissima infatti la sua carriera tra i professionisti, con tanta Serie B tra le fila di Grosseto, Torino, Bari, Spezia, Modena, Novara e Venezia. Per l'esterno salernitano, anche 3 presenze in Serie A con la maglia del Siena. In Serie D era già sceso l'anno scorso, indossando la casacca della Turris prima di tornare tra i professionisti al Gozzano.



Nicolò Donida fa della duttilità la sua dote principale. Impiegabile in tutti i ruoli di difesa, può destreggiarsi bene anche a centrocampo, offrendo dunque a mister Cavallaro un bel po' di soluzioni. Il nuovo acquisto “multiuso” vanta importanti esperienze in Serie C con le maglie di Vercelli, Cuneo, Lecce e Paganese. Nella scorsa stagione ha collezionato 21 presenze in Serie D con il Villa d'Alme Valbrembana. © RIPRODUZIONE RISERVATA