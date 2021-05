Nocerina alle prese con le assenze: Cavallaro conta su qualche recupero

«Vogliamo fare un finale di stagione importante e regalarci una bella soddisfazione». Giovanni Cavallaro ha diretto oggi l’allenamento che precede l’ultima domenica di sosta forzata per la Nocerina. Lo stop al campionato per consentire i recuperi, indurrà i molossi ad aspettare il 9 maggio prossimo per una nuova partita ufficiale.

Alla ripresa, in trasferta a Cassino, ci sarà ancora una Nocerina rimaneggiata, causa squalifiche e infortuni. Oltre agli acciaccati Cuomo e Impagliazzo, per i quali la stagione è terminata anzitempo, Cavallaro dovrà fare a meno anche di Rizzo, Donnarumma e Katseris appiedati dal Giudice Sportivo.

«Abbiamo due ragazzi in prova e abbiamo aggregato qualcuno della Juniores. Credo di recuperare da martedì Talamo, Dammacco e Garofalo, con quest’ultimo attualmente isolato a scopo precauzionale per contatti con una persona positiva».

Intanto la società ha reso noto di aver provveduto a regolarizzare con grande puntualità al 30 aprile la corresponsione degli emolumenti ai tesserati.