Nocerina, Bruno rinforza la difesa: i convocati per l'esordio casalingo

Un rinforzo d'esperienza in retroguardia per la Nocerina. Francesco Bruno, centrale di retroguardia classe 1990, è da oggi ufficialmente un calciatore rossonero ed è già stato convocato da mister Cavallaro per la gara di domani con il Francavilla.

Il difensore di Torre del Greco vanta una lunga esperienza tra i professionisti con le casacche di Alma Juventus Fano, Atletico Roma, Avellino, Real Giulianova, Casertana, Ischia, Melfi e Cavese. In Serie D ha invece militato tra le fila di Acr Messina, Nardò, Lavello e Gelbison. Si tratta di un vero e proprio jolly difensivo, che può essere impiegato anche da terzino in una difesa a quattro.

Come detto, è stato immediatamente convocato dal tecnico per l'impegno di campionato. Qui di seguito l'elenco completo.

PORTIERI: Al Tumi, Pitarresi, Scarpati

DIFENSORI: Bruno, Cason, Garofalo, Menichino, Rizzo, Saporito

CENTROCAMPISTI: Barone, Chietti, Donnarumma, Esposito, Fresa, Sellitti, Vecchione

ATTACCANTI: De Martino, Mancino, Palmieri, Simonetti, Strazzullo, Talamo