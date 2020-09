La Nocerina ha ripreso gli allenamenti dopo il breve assaggio di campionato di domenica scorsa. I molossi si sono ritrovati oggi per la prima seduta settimanale in vista del sentito derby con il Savoia. La gara manca negli almanacchi del calcio campano da un bel po', con una delle ultime edizioni contraddistinta da violenti scontri al San Francesco.



Circola l'indiscrezione di un anticipo al sabato del match dl Giraud. La scelta deriverebbe dalla possibilità, questa sì molto concreta, che il recupero della gara Nocerina-Giugliano venga fissato per il prossimo 7 ottobre. In quella data scenderanno si giocherà già Afragolese-Team Nuova Florida, gara del girone G rinviata per disposizioni in materia di prevenzione del contagio da Coronavirus. © RIPRODUZIONE RISERVATA