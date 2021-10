Posticipata la super sfida di vertice: Paternò-Gelbison lunedì 1 novembre

L'attesissimo match di vertice del girone I di serie D tra il Paternò che occupa la seconda posizione con 17 punti e con 76 minuti da giocare ancora a Biancavilla dove conduceva 1-0, e la capolista Gelbison che guida la classifica del raggruppamento meridionale in programma nella nona giornata e in tabellone domenica, in seguito ad accordi intercorsi tra le due società la Lega Dilettanti ha dato il placet al posticipo previsto per lunedì 1 novembre con inzio alle ore 14.30.

La scelta si è resa necessaria anche alla luce delle avverse condizioni meteo che hanno colpito la provincia di Catania in questa settimana.