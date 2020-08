Mentre prosegue la prima parte del ritiro che andrà avanti fino a venerdi 13 agosto presso lo stadio Carrano di Castellabate, la società del presidente Tavassi, continua ad operare sul mercato e nell'ultima giornata il ds Guarglia, ha annunciato l'arrivo di quattro calciatori in chiave under. Si tratta di due difensori entrambi 19 anni, Mario Migliarotti, ex Albanova, ma cresciuto nelle giovanili della Salernitana e del Benevento, e Alessandro Lambiase, che arriva dal San Tommaso. Il centrocampista Pietro Citro, 17 anni, proveniente dal Castel San Giorgio del tecnico Ciro De Cesare, e l'esterno di attacco Matteo Napolitano, 18 anni, ex Eclanese e Gladiator. Tutti e quattro hanno da subito cominciato a lavorare agli ordini del tecnico Gianluca Esposito. © RIPRODUZIONE RISERVATA