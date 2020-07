La Polisportiva Santa Maria, comincia a muoversi sul mercato per presentarsi nel migliore dei modi all'esordio assoluto nel campionato di serie D. E il sodalizio del presidente Tavassi, nelle ultime ore si presenta con due colpi molto importanti da mettere a disposizione del neo trainer Gianluca Esposito, entrambi nel reparato avanzato: si tratta del fantasista Donato Capozzoli, che con i suoi assist e 9 reti ha contribuito alla storica promozione, per Capozzoli è una riconferma, mentre Domenico Maggio, attaccante napoletano di 30 anni, può considerarsi il primo vero colpo di mercato. Maggio, arriva dal Nola, ma per lui si tratta di un ritorno nel cilento avendo vestito nella stagione 2016/17 la casacca della Gelbison con cui realizzò 11 reti in 29 partite giocate. Intanto novità anche sul fronte dirigenziale è stato scelto il segretario: Salvatore Di Stefano, esperto di diritto sportivo, che affiancherà Gerardo Biasi. © RIPRODUZIONE RISERVATA