Il Portici torna in campo dopo la pausa forzata – causa Covid – nell’ultimo turno di campionato (rinviato il match contro il Taranto). Si riparte dal derby contro la Puteolana. Con qualche certezza in più – che inevitabilmente arriva dai successi contro Nardò e Sorrento – ma anche dal recupero di capitan Onda, che ha pienamente recuperato dal fastidioso infortunio che lo ha tenuto lontano tanto a lungo dal rettangolo verde.

«Mi sembra sia passato tantissimo tempo da Sorrento – commenta mister Panico alla vigilia del derby – e questa sensazione rende forse l’idea di quanto sia anomalo questo campionato. Noi venivamo da due partite in cui – al netto dei sei punti – avevamo fatto motlo bene sul piano del gioco. Scopriremo dunque domani se ed in che misura questa pausa forzata ci avrà condizionato. Di positivo c’è che abbiamo recuperato tutti, compreso Giuseppe Onda, che tanto ci è mancato in questi mesi».

Il tecnico mette dunque in guardia i suoi dalla Puteolana. «La classifica non ne rispecchia affatto i valori. Quella di oggi non è certo la Puteolana delle prime giornate. Al contrario, ha calciatori di esperienza e qualità – oltre che una società molto solida – che le permetterebbero tranquillamente di competere almeno per i playoff. La partita di domani ci permetterà quindi di capire se davvero – e in che misura – stiamo crescendo. Parlo naturalmente di prestazione, non mi riferisco al risultato. Le due vittorie consecutive contro Nardò e Sorrento ci hanno dato tanta fiducia, confermando – non a noi, che ne eravamo già convinti – la bontà delle idee coltivate sin da inizio stagione. Resta il fatto che abbiamo una squadra molto giovane, con l’età media più bassa di tutto il girone, quindi alti e bassi sono da mettere in conto: è perciò proprio su questo che dobbiamo continuare a lavorare, per trovare continuità».

Quindi l’attaccante Vincenzo Maione. «Siamo migliorati tanto. L’umore è alto, ma sappiamo che per continuare su questa strada dobbiamo restare concentrati e umili».

