Rivoluzione in casa Giugliano. La società gialloblu ha comunicato poco fa di aver interrotto il rapporto con tutti i giocatori della vecchia guardia, quelli che due anni fa traghettarono la squadra dall'Eccellenza alla serie D. Non faranno più parte della rosa tutti i big: capitan Crescenzo Liccardo (nella foto), Rosario Di Girolamo, Vincenzo Caso Naturale e Marco Carbonaro. I motivi che hanno spinto il club e i giocatori a dirsi addio non sono stati ancora chiariti.

Il Giugliano è reduce da tre sconfitte consecutive in campionato. Battute d'arresto pesantissime che hanno lasciato il segno anche tra i tifosi. Nelle prossime ore dovrebbero essere ufficializzati i nomi dei nuovi innesti richiesti dal tecnico Roberto Carannante.

