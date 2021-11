San Giorgio e Nola non si fanno male: finisce 0-0 il derby salvezza

Finisce a reti inviolate il derby salvezza del Paudice fra San Giorgio e Nola (foto ufficio stampa Fc San Giorgio). Quarto risultato utile consecutivo per i granata di Borrelli, che salgono a quota 12 ma restano comunque terzultimi; si tiene ai margini della zona playout il Nola, con un punto di vantaggio sulla sestultima.

Mister Borrelli deve fare a meno degli squalificati Ruggiero e Di Pietro, e dell’acciaccato Albano. Difesa tutta over con Navas e Bonfini ai lati, in mezzo con Caprioli ci sono Greco e Strazzullo.

La prima frazione di gioco è di marca granata. San Giorgio pericoloso in due occasioni con Di Franco (che da buona posizione calcia centralmente) e Raiola (decisivo Cappa).

Più equilibrata la seconda frazione di gioco. Bruniani pericolosi con Ruggiero, che su punizione colpisce il palo interno. I granata rispondono colpo su colpo, ma alla mezz’ora si ritrovano in inferiorità numerica per il rosso diretto rimediato da Greco (sanzionata un’entrataccia su Acampora). La gara è combattuta ma – da una parte come dall’altra – manca la zampata vincente. Finisce dunque 0-0: pari che vale l’ottavo punto in quattro partite per il San Giorgio, che domenica farà visita al Bisceglie. Secondo risultato utile consecutivo per il Nola, atteso adesso dal derby interno con la Nocerina.