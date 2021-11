Santa Maria, a Messina la quinta vittoria consecutiva

Continua il buon momento del Santa Maria Cilento che si prende il gusto di espugnare il Franco Scoglio di Messina nell'occasione sbarrato ai tifosi, e centra la quinta vittoria di seguito e entra a far parte della zona nobile della clssifica. La rete che ha deciso la sfida in terra seiciliana l'ha siglata Emmanouil, quando al proprio allo scadere della prima frazione centra la marcatura che sblocca il risultato e che poi fino al triplice fischio difende e porta a casa i tre punti. I giallorossi cercano anche il raddoppio ma senza riuscirci, comunque per gli uomini di Nicoletti, arriva la vittoria che fa salire i cilentani a quota 23 agganciando al quarto posto l'Acireale. E mercoledi si giocano gli ottavi di Coppa Italia con il Cittanova.