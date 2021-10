Santa Maria Cilento, Maggio riacciuffa il Paternò dal dischetto

Ancora una capolista sulla strada del Santa Maria Cilento, dopo aver dovuto cedere l'intera posta alla Cavese proprio allo scadere, questa volta i ragazzi del tecnico Angelo Nicoletti, pur passati in svantaggio con il Paternò per mano di Basuado, che al minuto 28 della prima frazione con una conclusione dalla distanza ha superato Stagkos, è riuscita con il suo bomber principe Domenico Maggio, a riequilibrare il risultato al 10’ della ripresa trasformando il penalty concesso dal direttore di gara e incassando un prezioso punto.

I giallorossi negli ultimi 25 minuti si sono trovati anche in inferiorità numerica per l'espulsione di Foufoue, ma hanno portato a casa il pareggio che fa salire Campanella e soci, a quota 5 e domenica trasferta sul campo dell'Acireale che non ha giocato con il Trapani per la presenza in quest'ultima di calciatori risultati positivi al Covid.