La stagione è ormai al via manca solo un giorno allo start del campionato di serie D e il Santa Maria Cilento, neo promossa è ancora attiva sul mercato tanto che alla vigilia del debutto che avverrà con il derby con la Gelbison il club giallorosso del presidente Francesco Tavassi, con il diesse Alberigo Guariglia, ha annunciato l'ingaggio del portiere Emanuele Polverino, 23 anni, con esperienze in serie C con Juve Stabia, Rende e Sicula Leonzio, e in D con Agropoli e Fermana. L'estremo difensore è già a disposizione del tecnico Gianluca Esposito, il quale lo ha convocato per la gara di domani al Morra di Vallo della Lucania. © RIPRODUZIONE RISERVATA