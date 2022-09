Santa Maria Cilento, una partnership per una connessione in rete al Carrano

Grazie all’accordo siglato tra il presidente del Santa Maria Cilento, Francesco Tavassi, e il presidente di Convergenze S.p.A. Società Benefit, Rosario Pingaro, la multiutility cilentana ha deciso di supportare il progetto della società calcistica del territorio di Castellabate. La partnership prevede, tra l’altro, anche un servizio di connessione Open-Net, presso l’impianto sportivo “Antonio Carrano”, dedicato per i tifosi e per tutti coloro che frequentano la struttura cilentana. Attraverso la rete fibra, inoltre, si garantirà una qualità ottimale per le dirette delle partite casalinghe della prima squadra, impegnata nel girone I del Campionato Nazionale Dilettanti, così come consentito dalla LND. «E’ nostro dovere privilegiare le realtà sportive per la loro funzione sociale in quanto consentono di far crescere in ragazzi in maniera più sana e lontani dalle problematiche della società moderna - dichiara il presidente di Convergenze S.p.A Società Benefit, Rosario Pingaro - Poterlo con una società storica come il Santa Maria rappresenta un valore aggiunto». Dal canto suo Tavassi dice:«Siamo lieti di accogliere nella nostra famiglia un partner importante come Convergenze, multiutility che ci supporterà dal punto di vista tecnologico. Tale partnership ci consentirà di poter raggiungere più facilmente, attraverso le dirette delle partite casalinghe, i nostri sostenitori che vivono lontano da Castellabate e i tifosi delle squadre avversarie. Allo stesso tempo, abbiamo reso il nostro impianto sportivo più ospitale ed efficiente con un servizio di connessione dedicato a tifosi e a tutti coloro che frequentano il Carrano».