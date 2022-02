Santa Maria Cilento, dal Siena arriva Sare

Il Santa Maria Cilento resta vigile sul mercato e il presidente Francesco Tavassi, di concerto con il direttore sportivo Antonio Amodio, ha messo a disposizione del tecnico Nicoletti, un altro giovane under di buone prospettive. Alla corte del club giallorosso è arrivato Abduoul Aziz Sare, 20 anni, originario del Burkina Faso, ma nato in Italia a Forli. Centrocampista, ha inziato la carriera nella Spal, con cui ha giocato anche nel Torneo di Viareggio, prima di passare in serie D con il Siena, da cui il club cilentano l'ha prelevato.

Nicoletti conta su questo centrocampista anche alla luce dell'infortunio occorso a Coulibaly. Sare, intanto, ha avuto modo di conoscere i nuovi compagni giocando uno scampolo di partita nel derby perso con la Cavese. E domenica potrebbe essere impiegato dall'inizio nella trasferta di Paternò.