Da alcuni giorni era aggrgato alla truppa giallorossa del Santa Maria e stamani per il 22enne attaccante di nazionalità romena Madalin Tandara, è arrivata la firma che lo lega al club cilentano del presidente Francesco Tavassi. Per il tecnico Gianluca Esposito, una freccia in più nell'arco degli attaccanti in vista del debutto in campionato che ci sarà il 27 settembre.



Intanto la formazione giallorossa ha conosciuto il girone di cui farà parte ed attende ora di conoscere la prima avversaria che terrà a battezzo il sodalizio di Castellbate nel campionato di serie D. Tandara, che ha giocato le ultime due amichevoli, arriva dalla Gelbison, ma è stato in forza anche con l'Agropoli, il Vultur Rionero e il Taranto. Tra le prime dichiarazioni di Tandara quella di aver sposato il progetto di un team molto ambizioso e di poter contribuire al raggiungimento degli obiettivi del club giallorosso.