Serie D, il calendario del girone I: prima in casa per Santa Maria e Real Aversa

Tra anticipazioni presunte false, poi frettolosamente smentite, oggi il Dipartimento Interregionale ha fatto alzare il velo sul calendario del girone I di serie D, l'ultimo rimasto appeso a causa del ricorso del Giarre, poi respinto che ha costretto a questa ritardata partenza.

Un raggruppamento quello nel quale sono presenti le atre tre squadre campane di quarta serie: Mariglianese, Santa Maria Cilento e Real Aversa, inserite insieme 9 formazioni siciliane e sei calabresi. A giudicare dal programma gare pubblicato dalla Lega Dilettanti non ci sono novità ripsetto a quello fatto circolare nella giornata di venerdì, per cui dobbiamo ritenere che la soffiata era quella giusta.

Il girone I prenderà il via domenica 18 settembre ed osserverà i turni di riposo come negli altri gironi: il 25 settembre per le Elezioni Politiche, 25 dicembre e 1 gennaio 2023 per le festività natalizie, il 12 marzo 2023 per gli impegni della Rappresentativa Serie D alla Viareggio Cup e il 9 aprile 2023 per le festività pasquali. Sono previsti cinque i turni infrasettimanali: 5 e 19 ottobre, il primo insieme ai Gironi a venti squadre; 28 settembre, 21 dicembre e 6 aprile come il resto della Serie D. Iniziano in casa Santa Maria Cilento che ospita il Locri, e il Real Aversa con il Paternò, va in trasferta sul campo di una delle favorite la Mariglianese che al Provinciale affronta il Trapani. Il Catania, rinato dopo il fallimento che riparte dalla D gioca subito un derby regionale sul campo del Ragusa.