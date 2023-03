Sorrento-Paganese vietata ai residenti in provincia di Salerno

Il via vai che ha caratterizzato in questi giorni l’impianto di via Califano con i tifosi del Sorrento che si sono affrettati ad acquistare i biglietti per il match di domani con la Paganese (indetta la Giornata Rossonera, vietata la vendita dei tagliandi ai residenti in provincia di Salerno), ha fatto gonfiare il petto a Vincenzo Maiuri: “È stato bello vedere in questa settimana il nostro impianto “vivo” con tanti appassionati agli allenamenti e questa voglia di essere al nostro fianco che ripagheremo con una grande prestazione. Sono convinto che l’apporto della gente potrà essere decisivo nella fase finale di questo campionato. È bello che si sia creato uno splendido feeling tra la squadra ed i supporters che hanno percepito il grande attaccamento che i ragazzi hanno per questi colori. Per il nostro gruppo di lavoro questa è già una vittoria ma adesso vogliamo fare ancora di più”.

Già perché il Sorrento è atteso dal big match con la Paganese capolista ma soprattutto da un rush finale di campionato davvero intrigante: “Non possiamo nasconderci: siamo la squadra che più a lungo è stata in testa e quindi possiamo giocarcela per la vetta. Siamo sereni e abbiamo tanto entusiasmo anche per come è maturato il pari di Arzachena e non abbiamo alcuna pressione se non quella che ci mettiamo noi stessi ogni giorno per lavorare al meglio. I nostri risultati sono il frutto del lavoro di ogni componente, dai calciatori allo staff sanitario e tecnico fino ovviamente alla società”.

Contro la Paganese sarà una sfida importante seppur non decisiva: “È una partita come le altre, che vogliamo giocare bene e provare a vincere: siamo determinati a dare il massimo in campo. Ci stiamo preparando come sempre, allenando gli aspetti tecnici e tattici ma soprattutto con grande determinazione perché noi dall’estate stiamo allenando la nostra voglia di fare risultato”.