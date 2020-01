Reduce dal prezioso blitz di Lanusei, il Portici crolla al San Ciro sotto i colpi dell’Anagni. Con un gol per tempo, i laziali si aggiudicano lo scontro salvezza: azzurri di nuovo pericolosamente ai margini della zona playout.

I padroni di casa ci provano prima con Onda (conclusione dalla distanza) e poi con Albanese (colpo di testa sugli sviluppi di un calcio piazzato), ma senza creare alcuna reale insidia: portiere in presa sicura in entrambi i casi. Alla mezz’ora spunto delizioso di Improta ad innescare D’Acunto, che però – a tu per tu col portiere – spreca clamorosamente. Il vantaggio dell’Anagni arriva allo scadere della prima frazione di gioco: gran conclusione dalla distanza di Cardinali, su cui non arriva Torino.

Nella ripresa, appena un minuto e gli ospiti potrebbero calare il bis. Intervento scomposto in area di Boussaada, sanzionato con giallo e penalty: il baby Torino tiene in gara i suoi, neutralizzando la conclusione dagli undici metri. Il Portici però non sfonda: Improta spreca e poco dopo Grieco, espulso, lascia gli azzurri in inferiorità numerica. Arpino spreca l’ultima ghiotta occasione di giornata al minuto 35; al 42’ l’Anagni chiude definitivamente i conti calando il bis con Flamini, a segno dalla distanza.



Azzurri fermi dunque a quota 24, proprio ai margini della zona rossa: il Lanusei è dietro di due lunghezze, Nuova Florida invece a -3. © RIPRODUZIONE RISERVATA