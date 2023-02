Quindici gol subiti in 21 partite di campionato, 11 clean sheet tra serie A e Champions League, una stagione decisamente positiva per Alex Meret. «È frutto del lavoro di tutta la squadra, a partire dagli attaccanti che vanno in pressione. Cerchiamo di tenere gli avversari il più lontano possibile dalla nostra porta, quando vinci certe cose vengono meglio e si riesce a essere più compatti e subire meno gol. Dobbiamo continuare così», ha detto a Radio Kiss Kiss Napoli. Tanti interventi decisivi, parate belle e importanti. «La più bella? Penso che quella su Piatek a Salerno e su Giroud a Milano siano state le più difficili e anche importanti per portare a casa la vittoria», aggiunge il portiere azzurro.

APPROFONDIMENTI Napoli-Cremonese da tutto esaurito: è sempre festa allo stadio Maradona Mario Rui, il terzino con il turbo Il Napoli meno usato da Spalletti? Adesso vale 170 milioni

Grande entusiasmo per il cammino da record in campionato e tra due settimane riprenderà anche la Champions League con l'andata degli ottavi di finale a Francoforte contro l'Eintracht. «Andremo ad affrontare squadre molto difficili, a cominciare dall'Eintracht, una squadra tosta. Il percorso fatto ha stupito un po' tutti, c'è grande entusiasmo per proseguire nel cammino in Champions: proveremo ad andare il più avanti possibile», dice guardando con fiducia anche al cammino europeo del Napoli. «C'è tantissimo entusiasmo, è un momento molto positivo per noi. Abbiamo guadagnato un ottimo vantaggio sulle inseguitrici, ma prepariamo partita per partita, pensando solo alla prossima gara e non a lungo termine: ora siamo concentrati sulla Cremonese, anche perché vogliamo prenderci una rivincita. In coppa Italia è stata una gara strana: eravamo in controllo, con due episodi si è andati ai supplementari, poi i rigori sono una lotteria».

Un Napoli perfetto quello di Luciano Spalletti e che sta gestendo al meglio anche la situazione mentale. «Il mister è molto bravo a tenerci sempre sull'attenti e a dare il massimo, a partire dagli allenamenti: ci sta dando tanto dal punto di vista psicologico e non ci fa mai abbassare la guardia. Siamo consapevoli di avere un vantaggio importante, ma ci sono tanti punti a disposizione».