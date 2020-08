© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inviato a Castel di SangroChiavelli e Giuntoli sono stati per ore ieri al lavoro con l'Everton per definire i termini del trasferimento in Premier di. Tutto fatto, anche se pare ci sia stato all'ultimo secondo un improvviso sondaggio della Juventus. Nulla da fare, il dado è tratto. Affare chiuso a 34 milioni. A questo punto, però, il Napoli non si muoverà subito per Veretout: prima ha bisogno di mandare in cassa il tesoretto legato agli esuberi. Il Genoa si è fatto sotto per Llorente ma è spaventato dall'ingaggio alto: Giuntoli è stato chiaro, chi vuole lo spagnolo si deve accollare lo stipendio per intero.Chi è davvero finito in un ingorgo è: la Juventus si sente forte perché ha un accordo col calciatore che risale a qualche settimana fa ma continua a non andare oltre i 20 milioni. La Roma ha davvero sorpassato i bianconeri, nell'offerta al Napoli. I giallorossi fanno sul serio, hanno in mano Under come contropartita (e un giovane tra Antonucci e Coric, ma il Napoli ha chiesto Riccardi). Il punto è che la Roma viene considerata autentica rivale per la Champions degli azzurri. Ma Milik frena perché vuole la Juve. Prossime ore decisive. Nella Juventus per esempio ci sono Cuadrado e Romero. Le vie del mercato si intrecciano: perché è chiaro che se anche Maksimovic dovesse andar via, servirà un altro centrale. Romero è inseguito da mezza serie A. E anche il sondaggio - nulla di più - per, il difensore molto duttile dello Shakhtar va in questa direzione. Come la telefonata di Gattuso a. Ovvero cercare un difensore centrale in caso di addio del serbo. L'arrivo di Ramadani, però, può portare un po' di serenità: magari, l'ipotesi di riapertura della trattativa di rinnovo per Maksimovic.resta in orbita Wolverhampton. Ieri ancora Pisacane in visita a Insigne. Il fantasista è incedibile anche se arrivano diverse offerte per il capitano azzurro. Come raccontato, è a un bivio l'avventura dial Napoli: se non rinnova va via.è l'erede designato, ma Gattuso spinge per la permanenza. Gaetano andrà alla Cremonese mentre Tutino potrebbe essere girato alla Salernitana. Novità per la Primavera: non sarà Riolfo l'allenatore (è andato al Livorno). Favorito è Emmanuel Cascione, figlio di Armando ex difensore Napoli.