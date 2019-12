Ultimo aggiornamento: 09:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giorni intensi per il brasiliano Allan , il centrocampista del Napoli che vive in prima persona l'aria di rivoluzione nello spogliatoio azzurro con l'arrivo die a distanza anche le ultime e concitate giornate di gravidanza della compagna Thais.La storica metà del mediano napoletano aspetta l'arrivo del terzo erede di casa e - dopo il caos di un mese fa, tra ammutinamento e furto in casa -ha fatto ritorno a casa, in, perché è lì che la coppia ha scelto di far nascere il figlio in arrivo. Allan, in queste ore, le ha dedicato sui social una foto con una frase tutta in napoletano, tratta dall'ultima canzone “Nisciuno” dell'artista salernitano: «Tu si a ricchezza mia, chiù assai 'e tutt 'e diamant. Perchè si nun esistiss, to giur te 'nventass».