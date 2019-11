LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le ultime settimane non sono state facili in casa Allan , ma l'imminente arrivo del terzo figlio ha riportato il sereno nella famiglia del centrocampista azzurro. Il brasiliano e, la compagna, stanno aspettando anche via social il momento del parto e così l'azzurro ha voluto dedicarle un post.«Me songo nammurate e te, so' pazzo 'e te, so' pazzo 'e te!» la dedica diche riprende una canzone tanto famosa a Napoli. Poi ha continuato: «Se tornassi indietro ti sceglierei mille volte. Ti amo principessa» il pensiero del calciatore napoletano.